12:39 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники изъяли 870 единиц оружия

За 11-ть месяцев 2017 г. пограничники провели изъятие 870 единиц оружия. 

Пограничники изъяли 870 единиц оружия

Такие данные распространил Отдел взаимодействия со СМИ Госпограничной службы Украины. Согласно этим данным – за последние 11 месяцев 2017 г. на госгранице Украины, на линии разграничения в зоне проведения АТО и на админгранице с ВОТ АР Крым работники Госпогранслужбы изъяли более 870 единиц оружия, среди которых 43% холодного и 13% огнестрельного.

Также было выявлено 17 900 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки - уточняют в сообщении. За 11 месяцев Госпограничная служба Украины провела задержание трех тысяч 414 незаконных мигрантов, 4532 лицам было отказано в пропуске.

Как сообщал УРА-Информ, Киев сообщил про поставки из ЕС летального оружия.

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