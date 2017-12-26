Пограничники изъяли 870 единиц оружия

Такие данные распространил Отдел взаимодействия со СМИ Госпограничной службы Украины. Согласно этим данным – за последние 11 месяцев 2017 г. на госгранице Украины, на линии разграничения в зоне проведения АТО и на админгранице с ВОТ АР Крым работники Госпогранслужбы изъяли более 870 единиц оружия, среди которых 43% холодного и 13% огнестрельного.

Также было выявлено 17 900 боеприпасов и 14 килограммов взрывчатки - уточняют в сообщении. За 11 месяцев Госпограничная служба Украины провела задержание трех тысяч 414 незаконных мигрантов, 4532 лицам было отказано в пропуске.

Как сообщал УРА-Информ, Киев сообщил про поставки из ЕС летального оружия.