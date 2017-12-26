11:40 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье снизился уровень лавиноопасности

Синоптики на Закарпатье уже заметили снижение уровня лавиноопасности - с третьего (значительного) до второго (умеренного) уровня.

На Закарпатье снизился уровень лавиноопасности

Такие данные были распространены Закарпатским областным центром по гидрометеорологии. 26-27 мая в высокогорье указанного региона сохраняется умеренная (II уровень) снеголавинная опасность - уточняется в сообщении гидрометеоцентра.

При этом еще вчера, 25-го декабря, специалисты констатировали, что на высокогорье области держалась серьезная снеголавинная опасность (третий уровень).

Как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах во время схода лавин погибло трое альпинистов – двое мужчин и женщина.

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