На Закарпатье снизился уровень лавиноопасности

Такие данные были распространены Закарпатским областным центром по гидрометеорологии. 26-27 мая в высокогорье указанного региона сохраняется умеренная (II уровень) снеголавинная опасность - уточняется в сообщении гидрометеоцентра.

При этом еще вчера, 25-го декабря, специалисты констатировали, что на высокогорье области держалась серьезная снеголавинная опасность (третий уровень).

Как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах во время схода лавин погибло трое альпинистов – двое мужчин и женщина.