На Одесчине растет количество больных корью

Об этом передают местные медики. Согласно их данным – в регионе сейчас сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью, в основном болеют дети, а большинство — жители областного центра.

По состоянию на середину декабря зарегистрировали 967 случаев заболеваемости корью в Одесском регионе с начала вспышки заболеваемости. 65% заболевших — это именно дети в возрасте до 14 лет. И половина из этих детей (50%) — жители Одессы. Медики также добавили, что в ноябре в сравнении с октябрем заболеваемость корью выросла в два раза.

Как сообщал УРА-Информ, в столице к ноябрю замечено 79 случаев заболевания корью.