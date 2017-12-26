14:42 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182728:mysnichenko

На Одесчине растет количество больных корью

В ноябре заболеваемость корью на Одесчине выросла в два раза. 

На Одесчине растет количество больных корью

Об этом передают местные медики. Согласно их данным – в регионе сейчас сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью, в основном болеют дети, а большинство — жители областного центра.

По состоянию на середину декабря зарегистрировали 967 случаев заболеваемости корью в Одесском регионе с начала вспышки заболеваемости. 65% заболевших — это именно дети в возрасте до 14 лет. И половина из этих детей (50%) — жители Одессы. Медики также добавили, что в ноябре в сравнении с октябрем заболеваемость корью выросла в два раза.

Как сообщал УРА-Информ, в столице к ноябрю замечено 79 случаев заболевания корью.

Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове возле стадиона Украина сгорели две машины - ФОТО Минобороны подвело итоги достижений в реформе ВСУ ОгоЯкіЛюди: "100 найвливовіших українців" та презентація календаря "TOUCH magazine 2018" - ВИДЕО Бой Кличко – Джошуа претендует на звание "Поединок года"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив