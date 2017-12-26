23:47 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Ежова подавать апелляцию на решение суда не будут

Подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева, не намерен.

Адвокаты Ежова подавать апелляцию на решение суда не будут

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако адвокаты подозреваемого обжаловать это решение не будут. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил источник в окружении защиты Ежова.

По его словам, на данный момент это бесполезно и бессмысленно. Вместе с тем источник отметил, что возможно, в дальнейшем, будет подано ходатайство о смене меры пресечения в Шевченковский суд.

При этом, защита Ежова отказалась комментировать сложишуюся информацию.

Напомним, суд арестовал задержанного за шпионаж Ежова.

Как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в четверг, 21 декабря, объявила о подозрении задержанному чиновнику Кабинета министров Украины Станиславу Ежову. Сейчас следователи ведомства готовят обращение к следственному судье с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

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