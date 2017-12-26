Адвокаты Ежова подавать апелляцию на решение суда не будут

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако адвокаты подозреваемого обжаловать это решение не будут. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил источник в окружении защиты Ежова.

По его словам, на данный момент это бесполезно и бессмысленно. Вместе с тем источник отметил, что возможно, в дальнейшем, будет подано ходатайство о смене меры пресечения в Шевченковский суд.

При этом, защита Ежова отказалась комментировать сложишуюся информацию.

Напомним, суд арестовал задержанного за шпионаж Ежова.

Как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины в четверг, 21 декабря, объявила о подозрении задержанному чиновнику Кабинета министров Украины Станиславу Ежову. Сейчас следователи ведомства готовят обращение к следственному судье с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.