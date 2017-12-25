В рождественском послании Пара Римский призвал к миру на Донбассе

Такое заявление понтифик сделал из-за многочисленных конфликтов на планете. В связи с этим Франциск хочет, чтобы мир был более человечным и благоприятным для детей этого и будущих поколений.

"Сегодня в нашем мире бушуют ветры войны, устаревшая модель развития и дальше ведет к регрессу людей, общества и природы", - заявил Папа в традиционном рождественском послании "Городу и миру" (Urbi et Orbi) 25 декабря 2017 года.

Вместе с тем Папа Римский упомянул о конфликтах в Сирии, Ираке, Йемене, странах Африкии на Корейском полуострове.

Послушать обращение Папы, а также получить его благословление на площадь Святого Петра в Ватикане пришли 50 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов.