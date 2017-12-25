16:28 25.12.2017 | Общество | Новости
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В Мексике этот год стал рекордным по количеству убийств

Согласно статистике которая видеться уже 20 лет, 2017 год в Мексике стал рекордным по количеству убийств. Такие данные размещены на официальном сайте Министерстве внутренних дел Мексики.

В Мексике этот год стал рекордным по количеству убийств

Так, за 11 месяцев текущего года в стране зафиксировано 23 101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22 409.

Предварительно установлено, что волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии.

С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Согласно данным рейтинга, Украина занимает 113-е место в перечне из 137 стран с оценкой 3,9. В группе стран с самым высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки.

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