В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при третьем уровне лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы. На некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.

Кроме этого существует угроза оползней снежных массивов на дороги – поэтому водителям, которые планируют поездки в горы, следует быть максимально осторожными.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно украинская столица оказалась под воздействием снежной стихии. В тот день в городе были местами снежные бури и метели, налипание снега и обледенение дорог, крыш домов и стекол автомобилей.