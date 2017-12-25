17:56 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность. Такая непогода в течении 25-26 декабря связана с оттепелью, вследствие чего стоит ожидать сход лавин. 

В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при третьем уровне лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы. На некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.

Кроме этого существует угроза оползней снежных массивов на дороги – поэтому водителям, которые планируют поездки в горы, следует быть максимально осторожными.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно украинская столица оказалась под воздействием снежной стихии. В тот день в городе были местами снежные бури и метели, налипание снега и обледенение дорог, крыш домов и стекол автомобилей. 

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