В Дании полицейские поймали наркодилера не "пошевельнув и пальцем"

Правоохранители вели дежурное патрулирование на одной из улиц столицы как вдруг к ним в машину запрыгнул низкорослый мужчина в черной куртке. Полисмены попытались уточнить спешку и подозрительное волнение гражданина. Как выяснилось позже, он пытался уехать домой на такси с партией только что переданной ему конопли, однако вместо такси случайно запрыгнул в автомобиль патрульных. Мужчина задержан, ему грозит семь и более лет тюрьмы за незаконное распространение наркотических средств.

Напомним, что датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний. Как пробный проект программа продлится до 2022 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Польше легализовали продажу медицинской марихуаны.