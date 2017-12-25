09:00 25.12.2017 | Общество | Новости
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В Дании полицейские поймали наркодилера не "пошевельнув и пальцем"

В Копенгагене наркодилер случайно сел в автомобиль полиции и после проверки содержимого карманов был арестовам. Об этом передает официальный Twitter-аккаунт полиции Копенгагена.

В Дании полицейские поймали наркодилера не

Правоохранители вели дежурное патрулирование на одной из улиц столицы как вдруг к ним в машину запрыгнул низкорослый мужчина в черной куртке. Полисмены попытались уточнить спешку и подозрительное волнение гражданина. Как выяснилось позже, он пытался уехать домой на такси с партией только что переданной ему конопли, однако вместо такси случайно запрыгнул в автомобиль патрульных. Мужчина задержан, ему грозит семь и более лет тюрьмы за незаконное распространение наркотических средств.

Напомним, что датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний. Как пробный проект программа продлится до 2022 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Польше легализовали продажу медицинской марихуаны.

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