Украинца осудили на 12 лет в террористической "ЛНР"

Так, приговором Военного суда Луганской народной республики гражданин Украины признан виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

За совершение преступных действий подсудимый приговорен к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет без конфискации имущества.

Подсудимый приговорен по статье о шпионаже, то есть за "передачу и сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Луганской Народной Республики".

Отмечается, что приговор суда вступил в силу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничники на КПВВ "Марьинка" взяли под арест женщину, которая пыталась перевезти на временно оккупированных бандформированиями территории Донбасса 200 тыс гривен.