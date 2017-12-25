14:39 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинца осудили на 12 лет в террористической "ЛНР"

Военный суд самопровозглашенной "Луганской народной республики" приговорил гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба "генпрокуратуры" ЛНР.

Украинца осудили на 12 лет в террористической

Так, приговором Военного суда Луганской народной республики гражданин Украины признан виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

За совершение преступных действий подсудимый приговорен к реальной мере наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет без конфискации имущества.

Подсудимый приговорен по статье о шпионаже, то есть за "передачу и сбор по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Луганской Народной Республики".

Отмечается, что приговор суда вступил в силу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничники на КПВВ "Марьинка" взяли под арест женщину, которая пыталась перевезти на временно оккупированных бандформированиями территории Донбасса 200 тыс гривен.

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