12:55 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина попала в десятку наиболее опасных стран

Всемирный экономический форум назвал десятку самых опасных для жизни стран в мире. Об этом передает The Independent. 

Украина попала в десятку наиболее опасных стран

Для учета рейтинга специалисты и эксперты организации брали критерий, в которой страна подвергает туристов и предприятия риски для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей. Мелкие уголовные преступления, вроде краж или нападений не учитывались. В результате Украина вошла в топ-список стран, где граждане подвергаются наибольшей опасности. Прежде всего это из-за борьбы и противостоянием между вооруженными силами Украины и вооруженными сепаратистами, которых поддерживает Россия.

С рейтинг также попали такие страны как Демократическая Республика Конго, Таиланд, Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, и Филиппины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина попала в топ-20 стран по уровню терроризма.

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