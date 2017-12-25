Украина готова к полному обмену пленными, - Геращенко

По ее словам, в рамках Минской гуманитарной группы было согласовано ряд вопросов. А именно верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированных территориях и тех, кто уже отбыл наказание.

Отмечается, что украинская сторона готова в ближайшее время передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий.

Украинская сторона работает над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самая масштабная сделка.

Кроме того, она подчеркнула, что имеются планы и предложения, как освободить всех и как сделать это как можно скорее.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", обмен военнопленными между Украиной и так называемыми "Донецкой и Луганской "народными республиками" может состоятся до 25 декабря. Окончательные списки должны утвердить 20 декабря. В этот же день пройдет последнее в этом году заседание контактной группы в Минске.