Украина готова к полному обмену пленными, - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что в вопросе обмена пленными остаются "технические детали". Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.
По ее словам, в рамках Минской гуманитарной группы было согласовано ряд вопросов. А именно верификация тех, кто не желает перемещаться на оккупированных территориях и тех, кто уже отбыл наказание.
Отмечается, что украинская сторона готова в ближайшее время передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий.
Украинская сторона работает над последними логистическими и техническими деталями, потому что это будет самая масштабная сделка.
Кроме того, она подчеркнула, что имеются планы и предложения, как освободить всех и как сделать это как можно скорее.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", обмен военнопленными между Украиной и так называемыми "Донецкой и Луганской "народными республиками" может состоятся до 25 декабря. Окончательные списки должны утвердить 20 декабря. В этот же день пройдет последнее в этом году заседание контактной группы в Минске.