10:37 25.12.2017 | Политика | Новости
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Токио просит Вашингтон продать ей несколько реактивных самолетов

Министерство обороны Японии дало запрос в Пентагон с просьбой продать ей боевые самолеты со всем комплексом вооружения F-35B. Об этом передает Kyodo.

Токио просит Вашингтон продать ей несколько реактивных самолетов

Согласно информации источника, Токио все больше ищет военной самостоятельности в регионе в противовес Пхеньяну и Пекину, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Ранее Япония уже закупали у США модели реактивных самолетов F-35А, которые могут находится на малых авианосца длинною в 248 метров. Их у Японии два, планируется ввести в строй еще столько же. Машины модификации F-35B имеют иную систему взлета и посадки, а потому для кораблей-вертолетоносцев это наилучший вариант.

Примечательно, что это будет наиболее дорогостоящая закупка наступательного вооружения японцами со времен Второй мировой войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США предоставили Японии новые системы ПРО.

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