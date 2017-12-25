Токио просит Вашингтон продать ей несколько реактивных самолетов

Согласно информации источника, Токио все больше ищет военной самостоятельности в регионе в противовес Пхеньяну и Пекину, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Ранее Япония уже закупали у США модели реактивных самолетов F-35А, которые могут находится на малых авианосца длинною в 248 метров. Их у Японии два, планируется ввести в строй еще столько же. Машины модификации F-35B имеют иную систему взлета и посадки, а потому для кораблей-вертолетоносцев это наилучший вариант.

Примечательно, что это будет наиболее дорогостоящая закупка наступательного вооружения японцами со времен Второй мировой войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США предоставили Японии новые системы ПРО.