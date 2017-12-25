02:00 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины

В понедельник,25 декабря, в западных и восточных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины

Это связано с усилением ветра на территории областей. Как сообщает гидрометцентр на своей страничке в Facebook, 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что сегодня на Закарпатье ожидаются сильные туманы и значительная лавинная опасность.

В течение суток 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря по территории Закарпатской области и по Ужгороду ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами - 50-100 метров. Кроме того, 25 декабря в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области удерживаться значительна III уровень снеголавинная опасность, - говорится в сообщении метеорологов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине непогода оставила без света часть подконтрольной территории Луганской области. По состоянию на вечер воскресенья, 24 декабря, тут полностью обесточены четыре населенных пункта. Частично без света остаются три населенных пункта.

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