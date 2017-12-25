Папа Римский Франциск в рождественской молитве упомянул Украину

Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов. Об этом сообщает "Радио Ватикана".
Глава Святого Престола просил также освобождения для всех пленных.
"В молитвенном ожидания рождения Иисуса, Князя Мира, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица - священники, монашествующие и миряне - были отпущены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся за них", - сказал понтифик.
Также Папа призвал вспомнить о погибших на филиппинском острове Минданао, который пострадал от последствий непогоды.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинцы отмечают католическое Рождество. Петр Порошенко поздравил наших граждан с этим праздником. История подсказывает нам, что отмечать Рождество именно 25 декабря верующие начали после Эфесского церковного собора.