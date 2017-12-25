Папа Римский Франциск в рождественской молитве упомянул Украину

Глава Святого Престола просил также освобождения для всех пленных.

"В молитвенном ожидания рождения Иисуса, Князя Мира, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица - священники, монашествующие и миряне - были отпущены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся за них", - сказал понтифик.

Также Папа призвал вспомнить о погибших на филиппинском острове Минданао, который пострадал от последствий непогоды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинцы отмечают католическое Рождество. Петр Порошенко поздравил наших граждан с этим праздником. История подсказывает нам, что отмечать Рождество именно 25 декабря верующие начали после Эфесского церковного собора.