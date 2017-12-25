14:59 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182637:nastya

Папа Римский Франциск в рождественской молитве упомянул Украину

Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Папа Римский Франциск в рождественской молитве упомянул Украину

Глава Святого Престола просил также освобождения для всех пленных.

"В молитвенном ожидания рождения Иисуса, Князя Мира, вновь обращаюсь с призывом, чтобы по случаю святого Рождества похищенные лица - священники, монашествующие и миряне - были отпущены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся за них", - сказал понтифик.

Также Папа призвал вспомнить о погибших на филиппинском острове Минданао, который пострадал от последствий непогоды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинцы отмечают католическое Рождество. Петр Порошенко поздравил наших граждан с этим праздником. История подсказывает нам, что отмечать Рождество именно 25 декабря верующие начали после Эфесского церковного собора. 

Поделиться
Читайте также:
 
Украину посетил Санта Клаус Украинца осудили на 12 лет в террористической "ЛНР" В Харькове заминировали автомобиль полицейского чиновника, - ФОТО Из-за непогоды в Украине более 30 населенных пунктов остаются обесточенными
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив