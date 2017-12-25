15:48 25.12.2017 | Общество | Новости
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Охранники заломили мужчину, который хотел обнять Эрдогана

Во время выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в провинции Ширнак, мужчина прорвался через охрану и попытался обнять лидера страны.

Охранники заломили мужчину, который хотел обнять Эрдогана

Об этом сообщает агентство Sputnik Tьrkiye.

Эрдоган вышел на сцену, приветствуя своих сторонников из Партии справедливости и развития. В какой-то момент к нему подбежал мужчина и успел схватить за плечи и, вероятно, что-то прошептать, прежде чем его увела охрана.

Мужчину доставили в Управление безопасности и допросили. Выяснилось, что его зовут Хусейн Демирджан и что он бросился к Эрдогану от избытка чувств.

"Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли ", — отметил он.

Демирджан рассказал, что в Ширнаке основал Фонд ветеранов боевых действий. По его словам, от рук Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти признали террористической, погибли 13 его родственников.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", ФБР задержало мужчину, который готовил террористическую атаку на Рождество в Сан-Франциско. Задержанным оказался 39-летний американец, который занимался сбором информации о наиболее многолюдных местах, где собираются люди на новогодние праздники.

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