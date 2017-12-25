Новый вид рейдерства: не отдадите фирму – отключим газ!

Об этом сообщает корреспондент "УРА-Информ".

ПАО "Киевоблгаз" принял решение "отжать" отключить газ нескольким крупным предприятиям в Броварах накануне крещенских морозов. В методах эти дельцы особо не изощряются. Без актов, комиссий, сверок задолженности и уточнений. Просто объявляют на сайте ПАО "Киевоблгаз" предприятие должником и злостным нарушителем цельности пломб, проверку которых они проводят тайком, без представителей предприятий. Спустя пару дней выезжает монтажная машина в сопровождении эскорта из премиальной охраны отключать газ предприятиям-должникам, которые не хотят договариваться о доле в бизнесе для "хозяина".

Представители ПАО "Киевоблгаз", без предупреждения, не имея соответствующих документов и законных оснований фактически остановили работу промышленного узла города Бровары. Ранним утром 21 декабря 2017 года на Бульвар Независимости в Броварах (Киевская область) приехали монтажные бригады ПАО "Киевоблгаз" в сопровождении нескольких автомобилей на евробляхах. Под надуманными предлогами нарушения договора с этим газовым предприятием: поврежденные пломбы, утечка газа, недоплата и т.п., сотрудники ПАО "Киевоблгаз" начали провдить внештатную проверку. В "нарушители" они поспешили записать несколько заводов, а за одно и крупнейший логистический центр (обслуживает BILLA). Абсурдность сложившейся ситуации в том, что у представителей бизнеса с ПАО "Киевоблгаз" нет никаких юридических взаимоотношений. К тому же промышленники об этих "нарушениях" слышат впервые. Вероятно, монтажники открыли доступ к нескольким задвижкам на магистральном газопроводе и сознательно организовали утечку газа, для устранения которой они якобы и явились. Их неправомерные и халатные действия, тем самым, парализовали работу нескольких крупных заводов, среди которых ОАО "БЗБК", Завод пластмасс, ООО "Ориентир-Будэлемент", ООО "Броварской алюминиевый завод", ООО "Евробетон". Представители промышленных предприятий вызвали на место происшествия полицию, следственно-оперативную группу и написали соответствующие обращения и заявления. Неизвестные, которые представились сотрудниками ПАО "Киевоблгаз" вели себя нагло и агрессивно. Сейчас на месте полиция, представители СМИ, юристы предприятий, и работники компаний.

Чуть позже пресс-служба Броварского алюминиевого завода BRAZ опубликовала официальное заявление, где сторона разъяснила всю происходящий инцидент.

Ситуация, в которую с середины декабря был втянут Броварской алюминиевый завод – BRAZ, набирает обороты. Ряд электронных СМИ, не проверив информацию, ошибочно представил BRAZ стороной конфликта.

Вообщем-то, один из арендаторов завода – компания ООО "Инвестиции Третьего Тысячелетия" находится в хозяйственных правоотношениях с ПАО "Киевоблгаз". Между этими структурами, начиная с ноября 2017г. стал разгораться спор относительно доначислений за потреблённый газ.

При этом счета, которые выставил ПАО "Киевоблгаз" указанной компании, не имеют ничего общего с реальностью и суммы доначислений абсолютно ничем не подтверждены. В свою очередь ООО "Инвестиции Третьего Тысячелетия" имеет документальные подтверждения с мокрыми печатями ПАО "Киевоблгаз" о правильности осуществлённых взаиморасчетов за поставленный газ.

Основанием для доначислений послужила поверка счетчика газа, произведённая с нарушением законной процедуры сотрудниками ПАО "Киевоблгаз" без участия представителей ООО "Инвестиции Третьего Тысячелетия".

В связи с этим ООО "Инвестиции Третьего Тысячелетия" обратилось в правоохранительные органы с заявлением, по которому было зарегистрировано уголовное производство и ведётся расследование по факту подделки служебными лицами ПАО "Киевоблгаз" результатов поверки счетчика.

Сложившийся конфликт ПАО "Киевоблгаз" пытается решить неправовым путём, попробовав физически перекрыть газоснабжение одновременно нескольким предприятиям броварского промышленного узла, среди которых ОАО "БЗБК", Завод пластмасс, ООО "Ориентир-Будэлемент", ООО "Броварской алюминиевый завод", ООО "Евробетон".

Кульминацией стали события 21-23 декабря, в ходе которых, для эксренного решения вопроса, ПАО "Киевоблгаз" пошел обходным путём – привлёк более 100 неизвестных лиц спортивной наружности. Группа неизвестных людей от ПАО "Киевоблгаз" пыталась прорваться на территорию ООО "Ориентир-Будэлемент", ломая забор и ограждение.

В связи со сложившейся ситуацией Броварской алюминиевый завод – BRAZ, который не являлся стороной конфликта, так как с ПАО "Киевоблгаз" юридических и хозяйственных взаимоотношений не имеет, но был необоснованно обвинён в мошенничестве, принял решение: осуществлять юридическую, правовую и любую посильную помощь всем предприятиям броварского промышленно узла, поскольку считает себя пострадавшим лицом, понёсшим репутационные и имиджевые потери.

Мы живём в цивилизованной европейской стране и подобные споры должны решать не баррикады и грубая сила. Почему в этой не простой ситуации ПАО "Киевоблгаз" действует бандитскими методами? Почему ПАО "Киевоблгаз" не желает идти законным путём? Слишком много вопросов, на которые ПАО "Киевоблгаз" не даёт ответов.