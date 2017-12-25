ФБР подозревают связи банка FBME с российским правительство

Сообщается, что запрос в правительство был сделана на американского спецпрокурора Роберта Мюлера, который ранее работал над вопросом связей избирательного штаба Дональда Трампа и российского правительства. Сотрудники ФБР сделали запрос в банк с просьбой предоставить им подробную информацию о FBME, закрытого в этом году. Также запрос был сделан и на имя Пола Манафорта, который числился в избирательном штабе Трампа. Его обвиняют в совершении финансовых операций, которые происходили между бывшими советскими государствами и США через кипрские банки.

Сам хозяин Белого Дома просит главного прокурора по данному делу ускорить процесс расследование вмешательства России в ход американской избиретельной кампании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский суд принял решение об освобождении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.