00:30 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики готовят мощный взрыв 25 декабря, - разведка

Боевики на Донбассе готовят мощный испытательный взрыв.

Боевики готовят мощный взрыв 25 декабря, - разведка

Он может произойти 25 декабря в день празднования Рождества по Григорианскому календарю. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

По данным разведки сегодня планируется испытание взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности". Примерно с девяти часов утра и до трех часов дня на указанном объекте может произойти мощный взрыв. Могут пострадать гражданские лица - сотрудники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях, - предупредили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в течение дня боевики совершили два провокационных обстрела позиций сил антитеррористической операции на Донецком направлении, несмотря на установленное новогоднее перемирие.

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