Baldinini — уверенным шагом к успеху

Небольшое производство мужской и женской обуви приносило стабильный доход, поэтому руководство не стремилось покорять модные вершины. Ремесленные традиции и секреты передавались от одного поколения к другому. Всё кардинально изменилось, когда у руля стал внук Джимми Бальдинини. Первую пару, он создал будучи 15-летним юношей. Это были сандалии с украшением в виде крыльев бабочки, которые были раскуплены в первый день продаж. У него не было специального образования, а только сильное желание создать что-то прекрасное и запоминающееся.

Уверенным шагом к успеху

Он поставил перед собой цель – сделать семейное дело популярной и почитаемой маркой по всему миру. Прежде всего, он меняет концепцию, оставив позади классические законы и предоставив место новаторским идеям. Обувь Baldinini приобретает яркий декор в комбинации с оригинальными формами и авангардным стилем. В 1974 году, была представлена оригинальная модель открытых сабо. В 80-х, компания начинает разработку дизайна очков кошельков, зонтов, часов и других деталей. А в 90-х, к ней с индивидуальными заказами обращались принцесса Диана, Николь Кидман, Наоми Уотс. За обновками выстроились даже монаршие особы и по признанию модельера, с ними работать легче всего. Ведь они далеки от излишеств и пафоса и предпочитают умеренную классику.

Baldinini в 21 веке

В 2006 году, Джимми Бальдинини выпускает книгу "Обувь. Мой путь". В ней он раскрыл интересные секреты семейного дела с почти столетней историей. Владелец популярной марки не остановился на одном направлении в бизнесе. Не так давно, он решил заниматься разработкой коллекционных вин и отельным делом. Несмотря на мировую славу, штаб-квартира Baldinini так и находится в городке, где всё начиналось – в Сан-Мауро. Там же есть музей, где выставлены 4000 пар изделий, которые были созданы за всё время работы компании. Экскурсии среди стильных экспонатов не редко проводит сам мастер.