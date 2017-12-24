Суд ограничил антимиграционный указ Трампа

Об этом передает Reuters.

Закон в основном направлен против стран, чье основное населения составляют мусульмане. Американский президент пообещал, что в 2018 году Вашингтон даст разрешение на въезд в страну лишь 45 тыс мигрантов, не считая тех, у кого уже есть родственники в США. Согласно решению суда в Сиэтле, исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее суд Сан-Франциско также урезал действие указа Трампа, разрешив дать запрет на въезд в страну лишь гражданам шести стран, в это число попали такие государства как - Сирия, Ливия, Иран, Южный Судан, Сомали, ЧАДа. Однако жителям Карибских островов и Венесуэлы все также можно въезжать в страну по имению специальных документов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Высший суд США подписал президентский меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году.