11:56 24.12.2017 | Политика | Новости
100182562:roman

Суд ограничил антимиграционный указ Трампа

В США суд частично ослабил и ограничил действие антимиграционного закона Дональда Трампа, запрещающего въезд на территорию страны беженцев и мигрантов из стран Ближнего востока и Африки.

Суд ограничил антимиграционный указ Трампа

Об этом передает Reuters.

Закон в основном направлен против стран, чье основное населения составляют мусульмане. Американский президент пообещал, что в 2018 году Вашингтон даст разрешение на въезд в страну лишь 45 тыс мигрантов, не считая тех, у кого уже есть родственники в США. Согласно решению суда в Сиэтле, исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее суд Сан-Франциско также урезал действие указа Трампа, разрешив дать запрет на въезд в страну лишь гражданам шести стран, в это число попали такие государства как - Сирия, Ливия, Иран, Южный Судан, Сомали, ЧАДа. Однако жителям Карибских островов и Венесуэлы все также можно въезжать в страну по имению специальных документов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Высший суд США подписал президентский меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году.

Поделиться
Читайте также:
 
На территорию ОРДЛО незаконно пытались перевезти крупную сумму денег В Германии увеличилось количество подозреваемых в подготовке терактов Прогноз погоды Украины на сегодня В США мужчина с мачете бросался на прохожих
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив