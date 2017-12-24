В Украине непогода обесточила часть Луганской области

По состоянию на вечер воскресенья, 24 декабря, тут полностью обесточены четыре населенных пункта. Частично без света остаются три населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетическое объединение" на своей страничке в Facebook, всего без света находится 2964 абонента

В частности, по данным частично обесточены город Новодружеск, где без света находятся 1322 абонентов, город Кременное - 715 абонентов, поселок Горское - 348 абонентов. При этом полностью обесточены населенные пункты Лозное, Шаровое, Петровка и частично - Лозно-Александровка, где дома 579 абонентов также обесточены.

По последним данным, Новодружеск уже был запитан, однако добавились новые обесточивания. Причиной аварий стали сильные осадки и шквальный ветер, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на протяжении 18-19 декабря из-за погодных условий обесточены 147 населенных пунктов в шести областях.