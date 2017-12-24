В Украине непогода обесточила часть Луганской области

В Украине непогода оставила без света часть подконтрольной территории Луганской области.
По состоянию на вечер воскресенья, 24 декабря, тут полностью обесточены четыре населенных пункта. Частично без света остаются три населенных пункта.
Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетическое объединение" на своей страничке в Facebook, всего без света находится 2964 абонента
В частности, по данным частично обесточены город Новодружеск, где без света находятся 1322 абонентов, город Кременное - 715 абонентов, поселок Горское - 348 абонентов. При этом полностью обесточены населенные пункты Лозное, Шаровое, Петровка и частично - Лозно-Александровка, где дома 579 абонентов также обесточены.
По последним данным, Новодружеск уже был запитан, однако добавились новые обесточивания. Причиной аварий стали сильные осадки и шквальный ветер, - пояснили в ведомстве.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на протяжении 18-19 декабря из-за погодных условий обесточены 147 населенных пунктов в шести областях.