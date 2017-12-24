01:00 24.12.2017 | Общество | Новости
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В лондонском зоопарке погиб редкий вид трубкозуба

Во время пожара в лондонском зоопарке погиб редчайший вид трубкозуба со славянским именем Миша. Об этом сообщает ВВС.

В лондонском зоопарке погиб редкий вид трубкозуба

Пожар возник сегодня утром, 23 декабря в Центральном лондонском зоопарке. На место происшествия прибыло более 100 спасателей и пожарников. Огонь начался в секции Animal Adventure, а затем перекинулся на продуктовые лавочки и кафе. Далее пожар стал распространяться в отделение млекопитающих. Сотрудники сообщили о тяжелой потери для их зоопарка, погиб редкий вид африканского трубкозуба, а вместе с ним с клетки сбежали еще четверо его сурикатов. В результате пожара пострадало девять человек, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Пожарные устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове открылся зоопарк за 1,4 миллиарда гривен.

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