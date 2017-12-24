20:15 24.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аэропорту Борисполь пограничники задержали иностранцев с поддельными паспортами

В аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 24 декабря, пограничники задержали двух иностранцев.

В аэропорту Борисполь пограничники задержали иностранцев с поддельными паспортами

Мужчины пытались въехать в Украины по поддельным документам. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, во время оформления пассажиров рейса "Киев - Хельсинки" гражданин Ирака предоставил на контроль заграничный паспорт гражданина Испании с признаками частичной подделки.

В нем, в частности, была заменена страница с установочными данными. Теперь мужчина 1997 года рождения будет возвращен обратным рейсом в Стамбул.

Затем, пограничники на рейсе "Киев - Амстердам" обнаружили гражданина Турции, в паспорте которого были изменены восемь страниц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 22 декабря, в международном киевском аэропорту " Борисполь" произошло чрезвычайное происшествие.

В частности, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет белорусской авиакомпании Белавиа.

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