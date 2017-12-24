Сегодня в Украине проходят выборы в ОТГ

Старт избирательно процесса дал лично вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, назвав создание новой общины очередным шагом к процессу децентрализации и рождения новых политиков, лидеров местного самоуправления. Сейчас избирательный процесс проходит в в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТГ - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТГ - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТГ - в Хмельницкой области; по семи ОТГ - в Николаевской и Полтавской областях.

На данный момент в стране уже сформировано почти 700 ОТГ, количество самоуправляемых общин продолжает расти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", четверть сельского населения уже объединились в ОТГ в 2017 году.