12:38 24.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, 24 декабря на большей части Украины ожидается потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды Украины на сегодня

Центр страны прогреется до трех-шести градуса, ожидается выпадение мокрого снега. На западе температура воздуха поднимется до семи градусов тепла, возможны дожди. На юге температура будет колебаться на отметке в пять-восемь градусов выше нуля, в Крыму этот показатель составит до восьми градусов тепла.  В большинстве областей ветер западный, 7-12 м/с. На востоке Украины дневной температурный показатель поднимется до пяти градусов тепла. На Закарпатье повышенная лавинная опасность.

Температура воздуха в Киеве составит пять-семь грудусов тепла, днем на термометрах максимальный показатель составит до восьми градусов выше нуля, ближе к ночи температура воздуха может опуститься до одного-двух градусов телпа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последнюю неделю киевские дороги покрыла сплошная гололедица.

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