Прогноз погоды Украины на сегодня

Центр страны прогреется до трех-шести градуса, ожидается выпадение мокрого снега. На западе температура воздуха поднимется до семи градусов тепла, возможны дожди. На юге температура будет колебаться на отметке в пять-восемь градусов выше нуля, в Крыму этот показатель составит до восьми градусов тепла. В большинстве областей ветер западный, 7-12 м/с. На востоке Украины дневной температурный показатель поднимется до пяти градусов тепла. На Закарпатье повышенная лавинная опасность.

Температура воздуха в Киеве составит пять-семь грудусов тепла, днем на термометрах максимальный показатель составит до восьми градусов выше нуля, ближе к ночи температура воздуха может опуститься до одного-двух градусов телпа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последнюю неделю киевские дороги покрыла сплошная гололедица.