13:21 24.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко выступил с речью на честь 80-летия Черновила

Президент Украины Петр Порошенко выступил с похвальной речью к украинскому народу в честь 80-летия известного политического деятеля Вячеслава Черновила. Об этом передает АП.

Порошенко выступил с речью на честь 80-летия Черновила

Сегодня, 24 декабря исполняется 80 лет Героя Украины, гражданскому и политическому деятелю, правозащитнику и диссиденту Вячеславу Черновилу. Именно этот человек стоит у истоков провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины. Президент подчеркнул, что личность Чорновила стала символом борьбы за права свободного человека в Советском Союзе, благодаря этому человеку мировое сообщество впервые услышало, что творится в советских республиках и как тут живут люди.

"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв", - цитируя Черновила завершил свою речь украинский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе изуродовали памятник героям АТО.

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