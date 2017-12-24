Порошенко выступил с речью на честь 80-летия Черновила

Сегодня, 24 декабря исполняется 80 лет Героя Украины, гражданскому и политическому деятелю, правозащитнику и диссиденту Вячеславу Черновилу. Именно этот человек стоит у истоков провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины. Президент подчеркнул, что личность Чорновила стала символом борьбы за права свободного человека в Советском Союзе, благодаря этому человеку мировое сообщество впервые услышало, что творится в советских республиках и как тут живут люди.

"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв", - цитируя Черновила завершил свою речь украинский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе изуродовали памятник героям АТО.