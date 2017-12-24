Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым - ВИДЕО

При этом президент отмечает, что никоим образом никто не посягает на давнюю традицию праздновать Рождество 7 января. Как заявил глава государства в своем обращении к украинцам, избирать себе календарь - это есть личное право каждого.

При этом, по словам Порошенко, задание государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу, - пояснил он, добавив, что через две недели украинцы опять будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира.

Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, - "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение, – сказал Порошенко, добавив, что Украина - уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам. Мы - это православные, греко-католики, римо-католики. Мы – целый разноцвет протестантских церквей. Мы - мусульмане и иудеи. Мы все вместе - украинцы, - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем президент напомнил, что в этом году Украина отметила 500-летие начала Реформации, которая в значительной степени определила современное лицо цивилизации. "Реформация имела большое значение и для Украины. Она способствовала становлению институтов частной собственности, развития процесса национального возрождения. Она предоставила весомый толчок образованию, науке, культуре и религиозной жизни. Высоко ценю их взнос в распространение Божьего слова, у укрепления авторитета Библии как неисчерпаемого источника мудрости и морали, - сказал он.

Порошенко пожелал гражданам страны, чтобы духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности, а также пожелал украинцам "теплого Рождества, веселых праздников, счастливой и долгой жизни".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 декабря теперь и в Украине отмечают Рождество Христовое. Верховная Рада 16 ноября одним махом внесла католическое Рождество в перечень нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины