16:34 24.12.2017 | Политика | Новости
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Неизвестные подшутили над главой Минфина США

Председателю Минфина США Стивену Мнучину неизвестные отправили подозрительную открытку. Об этом передает NBC News.

Неизвестные подшутили над главой Минфина США

Сообщается, что подозрительная посылка была направлена в район Лос-Анджелеса Бель-Эйр, где находится Федеральный сберегательный банк под руководством Стивена Мнучина. Посылка была передана в банковское ведомство, к помещению банка прибыла специальная бригада саперов, однако в посылке подозрительных или взрывных объектов не оказалось. Внутри ящика находился конский навоз и письменное послание Мнучину о новой налоговой реформе, которая сократит налоги до полутора трлн долларов для всех прослоев населения.

Улица Bel Air Road в Бель-Эйр, где находится сберегательный банк на некоторое время в связи с расследованием инцидента была перекрыта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки  Дональд Трамп одобрил законопроект о налоговой реформе.

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