Неизвестные подшутили над главой Минфина США

Сообщается, что подозрительная посылка была направлена в район Лос-Анджелеса Бель-Эйр, где находится Федеральный сберегательный банк под руководством Стивена Мнучина. Посылка была передана в банковское ведомство, к помещению банка прибыла специальная бригада саперов, однако в посылке подозрительных или взрывных объектов не оказалось. Внутри ящика находился конский навоз и письменное послание Мнучину о новой налоговой реформе, которая сократит налоги до полутора трлн долларов для всех прослоев населения.

Улица Bel Air Road в Бель-Эйр, где находится сберегательный банк на некоторое время в связи с расследованием инцидента была перекрыта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил законопроект о налоговой реформе.