На Рождество спасатели переходят на усиленный режим несения службы, - Чечеткин

С сегодняшнего дня все спасатели переходит на усиленный режим несения службы. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщается на официальном сайте ГосЧС.

По словам главы ведомства Николая Чечеткина, до восьми часов утра 26 декабря на круглосуточном дежурстве будет находиться весь состав подразделений. При этом готов также будет реагировать на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия самолет Ан-26.

В частности, в каждом регионе страны спасатели производят уточнение мест массовых мероприятий. Также усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских и новогодних праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей, - пояснил Чечеткин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на новогодние праздники киевский транспорт изменит свой график работ.