Мы разучились воевать на море, - Столтенберг

Генсек недоволен работой военно-морских сил Альянса, сетуя на активизацию российских субмарин в районе Северной Атлантики. Он также добавил, что после окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно это касается борьбы и слежки за подводными комплексами. Столтенберг ввиду последних событий с российскими субмаринами призвал членов НАТО задуматься над вопросам создание флота для курсирование в Атлантическом океане для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой.

Необходимо также обеспечивать безопасноть туристического и грузового транспорта. Новые подразделения могут быть созданы уже в 2018 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Североатлантический альянс согласился продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года до 30 сентября 2020 года.