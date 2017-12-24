18:34 24.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100182580:roman

Как будет работать биометрический контроль на украино-российской границе

В Министерстве внутренних дел Украины поведали о деталях работы программы биометрического контроля на украино-российской границе. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины  Зорян Шкиряк в Facebook.

Как будет работать биометрический контроль на украино-российской границе

Основное внимание будет уделено участкам, где лица совершают нелегальное пересечение границы. Будут работать специальные мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного пересечения границы контрабандистами. Шкиряк также напомнил, что россияне, которые захотят пересечь украинскую границу будут обязаны оставлять свои биометрические данные, в том числе и отпечатке пальцев, которые будут храниться в огромной базе иностранных лиц.

"Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами и подключены к базе Интерпола и Европола", - в заключении говорит замминистра МВД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно госпогранслужба презентовала новую систему фиксации биометрических данных.

Поделиться
Читайте также:
 
Выборы в ОТГ: зафиксировано 23 нарушения Украинец завоевал первенство на соревнованиях в Минске США сократят финансирование ООН "Ювентус" обыграл "Рому"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив