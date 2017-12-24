Как будет работать биометрический контроль на украино-российской границе

Основное внимание будет уделено участкам, где лица совершают нелегальное пересечение границы. Будут работать специальные мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного пересечения границы контрабандистами. Шкиряк также напомнил, что россияне, которые захотят пересечь украинскую границу будут обязаны оставлять свои биометрические данные, в том числе и отпечатке пальцев, которые будут храниться в огромной базе иностранных лиц.

"Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами и подключены к базе Интерпола и Европола", - в заключении говорит замминистра МВД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно госпогранслужба презентовала новую систему фиксации биометрических данных.