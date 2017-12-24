Два Рождества в Украине - это хорошо или плохо?

25 декабря вместе со всей Европой украинцы теперь будут отмечать Рождество по григорианскому календарю, и традиционно - по юлианскому 7 января вместе со своем православным миром.

Верховная Рада 16 ноября одним махом внесла католическое Рождество в перечень нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины. А чтобы дополнительный выходной не отразился на бюджете страны, народные избранники решили отменить выходной 2 мая. Президент Украины Петр Порошенко согласился отмечать католическое Рождество наравне с православным, подписав закон о введении выходного дня на 25 декабря.

Вместе с тем не все в Украине обрадовались лишнему празднику. На Закарпатье, например, новому выходному рады, но активных гуляний не планируют. Там испокон веков Рождество отмечали по западному обряду.

Собирались семьей на святую вечерю, колядовали, причем на венгерском, немецком и словацком языках. Единственная разница, что потом этот день приходилось отрабатывать в какую-то субботу. А теперь, по новым правилам, не нужно.

В вот во Львове обрадовались. Там верят, что три дополнительных выходных помогут в этом году принять еще больше гостей в период новогодне-рождественских праздников и побить рекорд прошлого года в 400 тысяч человек.

24 декабря в Киеве впервые состоялось празднование католического Рождества. Мероприятие прошли на Софийской площади, возле главной елки страны. Святой вечер получил название "Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе".

При этом чиновники подсчитали, что католиков, которые празднуют Рождество по латинскому обряду, в Украине около 800 тысяч. Остальные греко-католики и православные отмечают Рождество 7 января.

Вообще, Рождество Христово считается государственным праздником в 145 странах мира. Суть этого праздника - в рождении Сына Божьего Иисуса Христа непорочной Девой Марией.

Христос был рожден в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. Первыми о его рождении узнали пастухи, которые отправились в путь, чтобы поклониться младенцу. Также к месту рождения Христа отправились и восточные мудрецы - волхвы, принесшие младенцу Иисусу дары.

Хотя более точная дата рождения сына Божьего неизвестна, Рождество считается одним из двенадцати наибольших праздников христианства. Интересно, что при всем значении и исключительности этого праздника отмечать его начали не сразу. Обычай праздновать его приблизительно так, как сейчас, был установлен только в IV веке, когда Церковь решила придать большее значение праздникам, указывающим путь к спасению души человека.

Примечательно, что 25 декабря язычники отмечали солярный праздник "Рождения Солнца Непобедимого".

Цикл зимнего солнцестояния считали победой Сатурна над зимой. Этот праздник назывался Сатурналиями (17 - 24 декабря). На Руси же почитали Коляду, и когда солнечное время суток начинало прирастать, язычники веселились и напивались до полусмерти. Считается, что Коляда у славян был богом пиршеств и мира. Некоторые исследователи считают, что коляда происходит от санскритского "Kаlа" - созывать. Однако после крещения Руси духовенство, понимая, что укоренившиеся обычаи изменить очень трудно, "заполнило" старое содержание новой формой, и таким образом поклонение Солнцу заменилось праздником Рождества. И с тех пор, языческий праздник просто изменил свое содержание.

Однако красивый и торжественный праздник Рождества Христова празднуется в разных странах не одинаково, а несет на себе отпечаток обычаев и традиций определенного народа. Так, например, в католицизме Рождество Христово отмечается пышно и торжественно тремя богослужениями: в полночь, на заре и днем. В католических храмах устанавливают ясли с фигуркой Младенца Христа, для того чтобы верующие могли совершить поклонение образу новорожденного Иисуса Христа.

В Иерусалиме, например, в этот день вся община во главе с епископом отправлялась в Вифлеем, ночью молилась в пещере, а утром возвращалась праздновать Рождество домой, и торжества продолжались восемь дней. Сооружается вертеп - пещера, где родился Иисус Христос с фигурами Святого семейства, и в православных храмах.

Во всем христианском мире Рождество отмечается с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные елки, которые символизируют евангельское древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в Вифлеемском хлеву. По легенде, на католическое Рождество Санта-Клаус в санях на оленьей упряжке развозит детям подарки.

В Украине ж, в рождественскую ночь дети выходят на улицы с пением песен-колядок. Они стучаться в дома, поют хозяевам колядки, а хозяева, в свою очередь, одаривают их сладостями.

Давным-давно на Руси с Рождеством начиналось праздничное время - святки. Работать в это время - даже по хозяйству - можно было лишь полдня. Зато перед Святым вечером по всему дому шла большая уборка. В народе праздник Рождества Христова сопровождался народным гулянками, песнями и играми, посиделками и святочным весельем.

Рождество 7 января отмечают Украинская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви, афонские монастыри, а также часть католиков и протестантов, живущих по Юлианскому календарю. Канун Рождества 6 января в Украине называется Святвечер или коляды. Во всех храмах начинается Всенощное богослужение, которое завершается праздничной Рождественской литургией. Согласно церковному уставу в этот день следует соблюдать строгий пост с полным воздержанием от пищи до первой звезды, которая когда-то возвестившую волхвам о рождении младенца Христа. Ужин, хоть и постный, но богатый. Традиционно, на стол выставляется 12 блюд: кутья, гороховое пюре, тушеная капуста, борщ, голубцы, рыба, вареники, блины, каша, пирожки, пампушки, узвар. Основным блюдом является кутья - вареная пшеница с медом, маком и узваром. Состоять это блюдо должно из семи компонентов-символов:

• Макитра – это глина, из которой создан человек. То есть, это символ нашего физического тела, которое "слепил" Господь.

• Вода – это жизнь человека, течение жизненного пути.

• Мед дает вкус нашей кутье и символизирует тем самым вкус к жизни, наши чувства и эмоции.

• Орех, даже по форме напоминающий мозг человека, означает мышление, сознание, то есть человеческое "Я".

• Мак пробуждает парапсихологические способности и является символом необузданного духа человека.

• Виноград – это плетение судьбы.

• Пшеница – это зерно, которое человек оставит после себя на земле.

Прихожане-католики рассказывают, что в эти дни принято дарить символичные и не очень затратные подарки. В основном детей балуют пряниками, сладостями, игрушками. Дарят и молочай в горшочке - это любимое украшение праздничных столов у католиков всего мира. Ярко-красная пуансеттия - вечнозеленый кустарник, выращивается как комнатное растение, является древним символом Рождества. Цветок в народе именуют "Рождественская звезда", или молочай красивейший. В Европе перед Рождеством его расхватывают как горячие пирожки, у нас пока такой традиции нет.

Но мы можно сказать, что сделали очередной шаг по направлению "Украина – это Европа". Пока что на этом пути были только европейские цены и коммунальные платежи. Теперь есть и "европейское" Рождество и традиции.

В Европе Рождество действительно празднуют 25 декабря, но вот в сознании абсолютного большинства людей эта дата уже не ассоциируется с пришествием в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это праздник радости, подарков, украшенной елки, Санта-Клауса, детских представлений, фейерверков и так далее. О христианских догмах пока говорит только Православная Церковь. В постхристианской Европе об этом говорить уже неприлично. Не толерантно, неполиткорректно. Может оскорбить чувства представителей других религиозных организаций. Там даже кресты убирают из общественных мест, чтобы кто-нибудь вдруг этим не оскорбился.

В США подобная картина. Если раньше там типичным было поздравление "Счастливого Рождеств" - "Merry Christmas", то теперь часто желают "Счастливых зимних праздников" - Happy winter holidays.

Какая ситуация с Рождеством будет в Украине? Наверное, скоро мы осознаем, что глупо выглядит государство с двумя общенациональными праздниками Рождества, и один из них впоследствии придется отменить. Судя по нынешним политическим тенденциям, это будет православный праздник.

Такая ситуация поставит конфессии перед выбором: подчиниться воле государства и перейти в богослужении на светский григорианский календарь, или же остаться в исконной православной богослужебной традиции – юлианском календаре. И тут важно отметить, вопрос даты празднования Рождества не является догматическим для православных христиан. 11 Поместных Церквей, празднующих его 25 декабря, и четыре Церкви, празднующих 7 января, спокойно уживаются в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Но в условиях, когда в самой Поместной Церкви нет однозначного единства по этому вопросу, это может только вызвать еще большие расколы и разделения.

Как, собственно, и произошло в Греции, где до сих пор существует раскол старостильщиков. Нужен ли Украине еще один раскол – вопрос риторический. Да и Новый год сейчас под угрозой, поскольку у мандатников есть мнение, что этот праздник нужно отменить. Плохо это или хорошо, сейчас трудно сказать.

И согласитесь, для людей праздник тогда, когда им платят достойную зарплату, у них есть нормальная работа. Наверное, было бы правильным до того, как голосовать за любые праздники и выходные, сначала решить эти проблемы. Зачем создавать проблемы гражданам своей страны, им и так живется не сладко. Ведь понятно, что украинцы все равно поедут второго мая сажать картошку, хоть этот день уже и не выходной в стране!