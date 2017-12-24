Боевики в воскресенье дважды нарушили установленное перемирие - ВИДЕО
Несмотря на установленное новогоднее перемирие на Донбассе в течение дня воскресенья, 24 декабря, боевики два раза открывали провокационный огонь по позициям сил антитеррористической операции.
Вместе с тем противник значительно уменьшил свою активность. Об этом сообщает штаб антитеррористической операции.
По данным штаба в течение сегодняшнего дня захватчики, в частности, в пригороде Авдеевки более часа вели прицельный огонь по нашим оборонных укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины, боевики осуществили девять прицельных обстрелов. В результате минометного обстрела один украинский военный получил ранения. Сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительно
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 22 декабря, подписал законопроект №7350 "О внесении изменений в переходные положения Земельного кодекса о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения".