За 3,5 года украинские правохранители предотвратили более 300 терактов, - Шкиряк

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью украинскому телеканалу.

По его словам, СБУ и Нацполиция за этот период времени предупредили свыше 300 терактов разного масштаба. Речь идет как от мелких, так и до крупных, которые в первую очередь планировались в местах большого скопления людей, даже на Майдане Независимости.

"Несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне и я бы не был столь категоричен", - отметил Шкиряк.

Напоследок советник министра внутренних дел Украины добавил, что его ведомство должно достучаться до люде с тем, что сегодня такой мир и наша безопасность - это наша общая ответственность

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теракт в Киеве на улице Адама Мицкевича, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, произошел в результате активации самодельного взрывного устройства.