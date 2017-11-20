13:55 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За 3,5 года украинские правохранители предотвратили более 300 терактов, - Шкиряк

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией смогли за три с половиной года предотвратить больше 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей.

За 3,5 года украинские правохранители предотвратили более 300 терактов, - Шкиряк

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью украинскому телеканалу. 

По его словам, СБУ и Нацполиция за этот период времени предупредили свыше 300 терактов разного масштаба. Речь идет как от мелких, так и до крупных, которые в первую очередь планировались в местах большого скопления людей, даже на Майдане Независимости.

"Несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне и я бы не был столь категоричен", - отметил Шкиряк.

Напоследок советник министра внутренних дел Украины добавил, что его ведомство должно достучаться до люде с тем, что сегодня такой мир и наша безопасность - это наша общая ответственность

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теракт в Киеве на улице Адама Мицкевича, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, произошел в результате активации самодельного взрывного устройства.


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