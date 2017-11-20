Wizz Air открывает дешевый рейс в Украину

Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Так, полеты во Львов начнутся с 18 сентября 2018 года и будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Помимо Львова, Wizz Air планирует летать из Лондона в Ларнаку (Кипр), Тирану (Албания), Братиславу (Словакия) и Таллинн (Эстония). При этом билеты на данных направлениях также стартуют от 29,99 евро.

Вместе с тем авиаперевозчик сообщил, что разместит на базе в Лутоне четыре дополнительных самолета А320.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию.