13:18 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Wizz Air открывает дешевый рейс в Украину

Одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы - Wizz Air в следующем году запускает пять новых рейсов из Лондона, в том числе во Львов. В частности, стоимость билетов составит от 29,99 евро.

Wizz Air открывает дешевый рейс в Украину

Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Так, полеты во Львов начнутся с 18 сентября 2018 года и будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. 

Помимо Львова, Wizz Air планирует летать из Лондона в Ларнаку (Кипр), Тирану (Албания), Братиславу (Словакия) и Таллинн (Эстония). При этом билеты на данных направлениях также стартуют от 29,99 евро.

Вместе с тем авиаперевозчик сообщил, что разместит на базе в Лутоне четыре дополнительных самолета А320.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию.


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