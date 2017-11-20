11:39 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Видеофиксация правонарушений позволит существенно снизить аварийность и смертность на дорогах, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что установка четырех тысяч камер видеофиксации на дорогах приведет к снижению аварийности и смертности на дорогах более чем на 50 процентов.

Видеофиксация правонарушений позволит существенно снизить аварийность и смертность на дорогах, - Аваков

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, камеры будут установлены по всей территории страны за полтора года, но лишь после принятия в Верховной Раде соответствующего закона. Следствием этого, такое решение приведет к снижению сначала на 30, затем на 50 процентов аварийности и смертности.

Он отметил также, что снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч позволит существенно снизить смертность на дорогах.

По мнению европейских экспертов и международной организации разница между 50 и 60 км/ч дает 80 процентов уменьшение смертности.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", на одной из донецких трасс столкнулись легковушка и внедорожник. Сообщается, что страшное лобовое столкновение двух автомобилей произошло утром. Внедорожник "Mitsubishi" и легковой автомобиль "Dacia" улетели друг в друга на скорости более 90 километров в час. В результате 31 - летний водитель и 52-летний пассажир"Dacia" погибли на месте, водителя японского внедорожника госпитализировали с тяжелейшими травмами, сейчас он находится в реанимационном отделе.


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