В воскресенье на Донбассе один военнослужащий получил боевую травму - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в воскресенье, 19 ноября, 26 раз открывали огонь по украинским позициям. В 16-ти случаях наши военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов из оружия не запрещенного минского договоренностями.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Он доставлен в военно-медицинского учреждения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении боевики вели огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого.

При этом с наступлением темноты противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям у Причепиловки, а с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского. На этом же направлении боевики активно применяли и пехотное вооружение.

На донецком направлении, в вечернее время, эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах в районе Каменки.

Напомним, Российские наемные войска и боевики в воскресенье, 19 ноября, продолжали активно нарушать режим тишины. Противник вел прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в зоне антитеррористической операции из оружия, запрещенного Минскими договоренностями - были задействованы даже танки. Всего сегодня боевики десять раз открывали огонь по нашим позициям.