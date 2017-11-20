В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Национальная геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки зафиксированы в нескольких десятках километрах от берегов острова.

Магнитуда отдельных толчков превышала шесть баллов, а самый мощный из них составлял 7,2 балла. Его эпицентр находился на глубине десяти километров, на расстоянии 82 километров от населенного пункта Тадине на Новой Каледонии.

Центр предупреждения цунами в связи с такими сильными толчками выпустил предупреждение об угрозе волн. При этом, по данным ведомства, высота волн во время цунами может достигать около метра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу вечером, 17 ноября, на границе Индии и Тибетского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 километров. О жертвах и пострадавших информация не поступала.