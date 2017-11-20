В понедельник в Украине дожди и мокрый снег

Синоптики обещают дожди, кое-где с мокрым снегом, местами сильные осадки. На остальной территории погода будет преимущественно сухой.

Температура воздуха днем составит 3-8 теплых градусов. Ветер преимущественно северный, 7-12 метров на секунду.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов. Днем потеплеет до 3-5 градусов.

На западе Украины возможен небольшой мокрый снег, в Закарпатской области мокрый снег. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 5 градусов до плюс 2 градусов. Днем будет от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

На севере страны в понедельник без существенных осадков. Температура воздуха ночью Будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов со знаком плюс.

В центре Украины облачно, в Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков, в Кировоградской и Полтавской областях ночью небольшой дождь, днем дождь с мокрым снегом, в Днепропетровской области ночью дождь, местами сильный, днем дождь и мокрый снег, местами сильный. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 теплых градусов. Днем потеплеет до 1-6 градусов.

На востоке страны сегодня дождь с мокрым снегом, днем местами сильный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем термометры покажут от 3 до 9 градусов выше нуля.

На юге Украины дождь, местами сильный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов.