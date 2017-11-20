В Новой Каледонии объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

Такое решение принято после сообщения об угрозе цунами из-за сильного землетрясения в Тихом океане. Как сообщает местное издание La Depeche, ссылаясь на информацию властей острова, жителям прибрежной полосы рекомендовано укрыться на возвышенных местах.

При этом на островах Луайоте и Пен около двух часов ночь по киевскому времени были включены сирены, предупреждающие об угрозе сильных волн. В соответствии с предупреждением, высота волн может достигать одного метра и может затопить прибрежные территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 20 ноября, в Тихом океане к востоку от Австралии, возле берегов Новой Каледонии, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Национальная геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки зафиксированы в нескольких десятках километрах от берегов острова.