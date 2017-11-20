В Коцюбинском в котельных неизвестные сорвали пломбы

При этом работникам также угрожают физическим насилием. В селе Коцюбинское Киевской области в некоторых котельных неизвестные сорвали предупредительные знаки, а также оторвали пломбы и самостоятельно возобновили газоснабжение. Это является грубым нарушением основ безопасности и создает при этом угрозу жизни жителей.

Кроме того – это также может привести к разным техногенным последствиям. Об этом передала пресс-служба " Киевоблгаза". Сотрудников компании не допускают к газовому оборудованию котельных и угрожают расправой, о чем уже было составлено заявление.

Как сообщал УРА-Информ, в жилых домах Киева в октябре включили отопление.