12:41 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Коцюбинском в котельных неизвестные сорвали пломбы

Сотрудников компании в Коцюбинском не допускают к газовому оборудованию данных котельных.

В Коцюбинском в котельных неизвестные сорвали пломбы

При этом работникам также угрожают физическим насилием. В селе Коцюбинское Киевской области в некоторых котельных неизвестные сорвали предупредительные знаки, а также оторвали пломбы и самостоятельно возобновили газоснабжение. Это является грубым нарушением основ безопасности и создает при этом угрозу жизни жителей.

Кроме того – это также может привести к разным техногенным последствиям. Об этом передала пресс-служба " Киевоблгаза". Сотрудников компании не допускают к газовому оборудованию котельных и угрожают расправой, о чем уже было составлено заявление.

Как сообщал УРА-Информ, в жилых домах Киева в октябре включили отопление.


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