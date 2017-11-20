В ГПУ рассказали о ходе расследования преступлений против Майдана

О ходе расследования преступлений рассказал глава департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк украинским СМИ.

По словам Горбатюка, уже о подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решеткой. Кроме того, из 380 подозреваемых - 48 чиновников.

"Среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей. В розыске 110 подозреваемых", отметил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", участие в конкурсе на построения "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства" было подано 66 заявок из 16 стран мира. Как отметил организатор конкурса Бенджамин Хоссбах, для участия в конкурсе были привлечены специалисты из таких стран как Финляндия, Швейцария, Германия и Польша. К делу приобщены архитекторы и художники, а также как и работники государственных органов, так и индивидуальные профессионалы.