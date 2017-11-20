В Беларуси задержали еще одного украинца

Руководитель донецкого предприятия "Завод утяжелителей" Александр Скиба был задержан еще 15 ноября. Эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Беларуси.

Как сообщили в посольстве, украинский чиновник прибыл в Минск в командировку, где его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

После этого сотрудники предприятия направили письмо на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима с описанием инцидента. В свою очередь Кизим пояснил, что об аресте ему стало известно в субботу и он сразу же связался с коллегами из белорусского МИД.

К сожалению, они не обладали какой-либо информацией, а в КГБ отказались предоставить информацию.

На данные момент посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии в связи с задержанием Скибы. Посольство требует пояснить, за что был задержан гражданин Украины, и что ему инкриминируют.

Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников, - пояснил посол, добавив, что по некоторым данным директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Беларуси арестовали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко.