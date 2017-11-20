13:35 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Население Украины сократилось на 10,1 тысячи граждан

В январе-сентябре в нашей стране родились 274,9 тысяч детей.

Население Украины сократилось на 10,1 тысячи граждан

При этом численность наличного населения (без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Севастополя и части зоны АТО на востоке) к первому октября 2017 года составляла 42 миллиона 434,8 тысяч человек. Такие данные привели в Государственной службе статистики (Госстат).

К первому сентября 2017 года численность населения составляла 42 миллиона 444,9 тыс. человек. Это значит, что за месяц численность населения сократилась на 10,1 тысячи граждан. При этом на первое октября 2016 г. численность наличного населения была равна 42 млн 635,1 тыс. человек.  Это значит - за год украинцев стало меньше - на 200,3 тысячи.

Как сообщал УРА-Информ, население Украины за август 2017 г. сократилось на 11 тысяч человек.


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