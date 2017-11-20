На железнодорожных путях бросили авто на еврономерах - ФОТО

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Megane польской регистрации на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и оказался на железнодорожных путях.

После аварии он скрылся, оставив машину на месте происшествия. Автомобиль получил значительных повреждений и доставлен на штрафплощадку.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования и поиска компромиссного решения. Как отметил министр, если автомобиль въезжает в страну временно, то не регистрируется в базе данных. Но когда люди ввозят авто в Украину и не регистрируют, то этот вопрос должна решать ГФС, предложив соответствующие механизмы урегулирования проблемы.