18:42 20.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине облагораживают "Тоннель любви"

Тропы из брусчатки недавно возникли на Ровенщине - вокруг известного туробъекта “Тоннель любви”.

На Ровенщине облагораживают

Данный тоннель, как известно, расположен в поселке Клевань, что в Ровенской области. К концу 2017 г. зону отдыха должны завершить полностью. Такие данные распространили в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации.

На туробъекте планируется также установить беседки, торговые ряды и площадку для детей. На проект благоустройства территории около туннеля из госбюджета в 2017 г. было выделено 550 тысяч гривен, а из местного бюджета сельсовета - 151 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, тоннель любви в 2016 г. был обустроен в Киеве, в Подольском районе.


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