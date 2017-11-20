На Ровенщине облагораживают "Тоннель любви"

Данный тоннель, как известно, расположен в поселке Клевань, что в Ровенской области. К концу 2017 г. зону отдыха должны завершить полностью. Такие данные распространили в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации.

На туробъекте планируется также установить беседки, торговые ряды и площадку для детей. На проект благоустройства территории около туннеля из госбюджета в 2017 г. было выделено 550 тысяч гривен, а из местного бюджета сельсовета - 151 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, тоннель любви в 2016 г. был обустроен в Киеве, в Подольском районе.