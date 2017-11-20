Из-за снегопадов на Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Как отмели в ведомстве, во всех горных районах области ожидается сильный мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед, сложные отложения, на дорогах гололед.

Кроме того, 20 ноября, на высокогорье восточной части Закарпатской области прогнозируется низкая снеголавинная опасность, в связи с ожиданием сильного мокрого снега и снега.

Однако, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют хорошую погоду без осадков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине в понедельник, 20 ноября, в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается усложнение погодных условий. Синоптики обещают дожди, кое-где с мокрым снегом, местами сильные осадки. На остальной территории погода будет преимущественно сухой.