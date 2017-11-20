Фильм о Сенцове получил награду на фестивале документального кино о правах человека в Венгрии - ФОТО

Об этом стало известно из сообщества Release Oleg Sentsov, которое опубликовало соответствующую информацию на своей странице в Facebook. Как отмечается, награду приняла продюсер фильма Маша Гаврилова.

"Режиссер из РФ Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что фестиваль документальных фильмов о правах человека Verzio International, единый e своем роде в Венгрии, который происходит ежегодно с 2004 года. В частности, он направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям, верховенству права, свободе выражения мнений, политической и культурной плюрализма.



Документальный фильм "Процесс" вышел в украинский прокат шестого апреля 2017.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал о намерениях президента Турции Реджепа Эрдогана работать над вопросом деоккупации Крыма.

"Когда мы встречались с Эрдоганом, то говорили, что надо продолжать освобождать узников. Как приоритет определил Олега Сенцова. Эрдоган обещал, что будет заниматься этим вопросом", - отметил Умеров.