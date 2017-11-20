Десять гранатометов обнаружено на Донетчине

В городе Светлодарск, что на Донетчине, правоохранители обнаружили примерно три тысячи патронов, а также десять гранатометов - в недостроенном здании. Такие данные распространила пресс-служба полиции региона.

Согласно данным - среди всего обнаруженного - четыре гранатомета РПГ-22, а также еще шесть гранатометов ПГ-9, около двух тысяч патронов 5,45 мм и 900 патронов калибра 7,62 мм – также сказано в сообщении. Все выявленные предметы вскоре изъяли. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают лиц, которые причастны к этому тайнику.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове у мужчины были изъяты боеприпасы.