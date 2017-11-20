Число заболевших корью в Запорожье приближается к сотне

Об этом сообщили в Запорожском лабораторном центре Минздрава Украины.

По информации ведомства, пострадавшие при вспышке острого заболевания корью насчитывается в городе - 53, в Кушугуме - 43.

"За текущий месяц корью заболели 70 человек, в т. ч. 35 учеников и учителей в школе Интеллект Кушугума", – говорится в сообщении.

Сейчас санитарные службы Запорожья и области проводят активную профилактическую работу - под наблюдением медиков находятся 720 человек, среди которых 618 детей, находящихся в контакте с заболевшими.

Вместе с тем специалисты отмечают, что практически все запорожцы, пострадавшие от вируса кори, не имели прививок, являющимися единственным способом защиты от инфекции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в школе г. Луцк было зафиксировано пять случаев заболевания корью – среди младших школьников.